भारत समाचार

Maharashtra Road Accident : गोंदिया में दो ट्रेलर की टक्कर में ड्राइवर की मौत, जलगांव में एक पेड़ ने बचाई चार लोगों की जान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 07:49 AM
महाराष्ट्र: गोंदिया में दो ट्रेलर की टक्कर में ड्राइवर की मौत, जलगांव में एक पेड़ ने बचाई चार लोगों की जान

गोंदिया/जलगांव: महाराष्ट्र में सोमवार को दो स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। पहली घटना गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका के कोहमारा इलाके में हुई, वहीं दूसरी जलगांव के चालीसगांव तालुका के कन्नड़ घाट के पास हुई।

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका के कोहमारा में मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रेलर आपस में टकरा गए। इस भयानक हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात बाधित हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रेलर नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कोहमारा शिवार में पीछे से आ रही ट्रेलर ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे वाले ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील में फंस गया था।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू हुआ। दो घंटे के बाद चालक को केबिन से निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, मामले की आगे की जांच डुग्गीपार पुलिस कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे ट्रेलर के चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

वहीं दूसरी घटना जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका स्थित कन्नड़ घाट में हुई, जहां भड़गांव से मुंबई जा रही एक कार गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि वाहन चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि, बड़ी अनहोनी टल गई क्योंकि कार गिरते समय पेड़ों में अटक गई।

कार में सवार चार लोग दो पुरुष और दो महिलाए इस हादसे में घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कन्नड़ घाट में खतरनाक मोड़ और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण यह क्षेत्र लगातार दुर्घटना संभावित बनता जा रहा है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क पर जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...