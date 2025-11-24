भारत समाचार

Suspicious Suicide : मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गर्जे गिरफ्तार, पत्नी डॉ. गौरी की आत्महत्या के मामले में उकसाने का आरोप

डॉ. गौरी की संदिग्ध मौत, अनंत गर्जे गिरफ्तार; हत्या का एंगल भी जांच में
Nov 24, 2025, 06:54 AM
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक (पीए) अनंत गर्जे की पत्नी डॉ. गौरी पाल्वे-गर्जे की संदिग्ध आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इस मामले में वर्ली पुलिस ने रविवार रात मध्यरात्रि के आसपास गर्जे को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग करेगी।

डॉ. गौरी मुंबई के केईएम अस्पताल में डेंटल केयर डिपार्टमेंट में तैनात थीं। उन्होंने शनिवार शाम वर्ली स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम अनंत गर्जे एक कार्यक्रम के सिलसिले में घर से निकले थे। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी गौरी को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर उन्होंने यू-टर्न लिया और घर लौट आए। वहां पहुंचने पर दरवाजा बंद मिला। कई बार दस्तक देने और फोन करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर गर्जे ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर उन्होंने गौरी को फंदे पर लटका देखा। तुरंत उन्हें उतारकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अनंत गर्जे ने पुलिस को बताया, "घटना के समय मैं घर पर नहीं था। कार्यक्रम जाते हुए पत्नी को कॉल किया, लेकिन जवाब न मिलने पर तुरंत लौटा। घर पहुंचा तो यह दर्दनाक दृश्य देखा।" उन्होंने स्वीकार किया कि दंपति के बीच छोटी-मोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। हालांकि, पुलिस ने गौर किया कि शादी के महज नौ महीने बाद ही ऐसा कदम उठाना संदिग्ध है।

डॉ. गौरी के मायके वालों ने गर्जे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से अनंत और उसके परिजन गौरी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद सामने आया है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और बयानों के आधार पर हत्या का एंगल भी खंगाला जा रहा है।

--आईएएनएस

 

