भारत समाचार

Maharashtra Opposition Reaction: एनसीपी-एसपी पार्टी के नेता बोले- 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर पीएम मोदी का संदेश अच्छा

पीएम मोदी के भाषण पर महाराष्ट्र विपक्ष की मिली-जुली प्रतिक्रिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 02:55 PM
एनसीपी-एसपी पार्टी के नेता बोले- 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर पीएम मोदी का संदेश अच्छा

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी-शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की सेना मजबूती के साथ खड़ी है। 'न्यूक्लियर धमकी' पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश दिया गया है, वह अच्छा है।

प्रधानमंत्री मोदी के 'खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा' वाले बयान पर महाराष्ट्र में एनसीपी-शरद गुट के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि हमारा जितना खून बह चुका है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। खून बहने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में भारत पर कोई हमला या आतंकी घटना न हो। सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा।

'टैरिफ' के मुद्दे पर शशिकांत शिंदे ने कहा कि 'टैरिफ बम' वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ताकत दिखाने का एक तरीका बन गया है। पहले युद्ध सिर्फ हथियारों से होते थे, अब व्यापार में भी युद्ध जैसी स्थिति है। इसे गंभीरता से देखने और समाधान निकालने की जरूरत है, जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' में एकजुट होकर कार्रवाई हुई थी। सरकार और देश को मिलकर इस पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए।

हालांकि, शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 'आधुनिक भारत' का क्रेडिट कांग्रेस और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को दिया। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा, "जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। अब देश अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के विजन के कारण संभव हुआ है।"

पीएम मोदी के स्वदेशी (आत्मनिर्भर भारत) के आह्वान को लेकर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी' का नारा पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा था। देश आधुनिक बना है, यह पंडित नेहरू की देन है।

 

 

shashikant shindeSelf-Reliant IndiaSanjay RautNCP Sharad PawarIndependence Day 2025Maharashtra PoliticsPM Modi Speech

Related posts

Loading...

More from author

Loading...