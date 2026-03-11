Devendra Fadnavis Economy Statement : महाराष्ट्र 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने वाला पहला राज्य होगा : सीएम फडणवीस

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हासिल करने वाला पहला राज्य बन जाएगा और 2047 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्य की इकॉनमी का साइज 660 बिलियन डॉलर है और इसे एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए और 340 बिलियन डॉलर जोड़ने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने एक साल में रिकॉर्ड 55 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, और दोहराया कि युद्ध या एल नीनो जैसी घटनाओं के कारण ग्रोथ में कमी के कारण राज्य 2029 तक या ज्यादा से ज्यादा 2030-31 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का दर्जा हासिल कर लेगा।

2026-27 के सालाना बजट पर राज्य विधानसभा में अपने जवाब में, मुख्यमंत्री ने 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और 2025-26 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की राज्य की कोशिश पर विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए शक का जवाब दिया है।

फडणवीस ने जोर देकर कहा कि 2026-27 का बजट बढ़ाने वाला है, लेकिन यह पूरी तरह से फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल समझदारी के दायरे में है। उन्होंने फाइनेंशियल हेल्थ के कई खास संकेतों पर जोर देकर राज्य के कर्ज के लेवल के बारे में विपक्ष की चिंताओं का जवाब दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिस्कल डेफिसिट को जीएसडीपी के 2.88 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। यह फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट के तहत तय 3 प्रतिशत की लिमिट के अंदर है, जो सस्टेनेबल उधार लेने के कमिटमेंट का संकेत देता है। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट जीएसडीपी का लगभग 0.37 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उन्होंने तर्क दिया कि इस आंकड़े को 1 प्रतिशत से नीचे रखने से यह पक्का होता है कि राज्य रोजाना के ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के लिए ज्यादा उधार नहीं ले रहा है, बल्कि कैपिटल क्रिएशन पर ध्यान दे रहा है।

उन्होंने साफ किया कि महाराष्ट्र का डेट-टू-जीएसडीपी रेश्यो 18.2 प्रतिशत है जो जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से कम है। महाराष्ट्र देश के दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों जैसे तमिलनाडु 25.6 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 33 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 30 प्रतिशत, तेलंगाना 23.8 प्रतिशत और कर्नाटक 23 प्रतिशत की तुलना में सबसे हेल्दी राज्यों में से एक बना हुआ है। उन्होंने माना कि गुजरात और ओडिशा दो ऐसे राज्य हैं जिनका कर्ज जीएसडीपी रेट के मुकाबले कम है, जो एक के बाद एक 15.3 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्य का कर्ज 9.32 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और राज्य की उधार लेने की क्षमता को एक मजबूत और बढ़ती जीएसडीपी का सपोर्ट है।

सीएम फडणवीस ने राज्य की इकॉनमी की अच्छी हालत बताते हुए कहा कि 2025-26 में रेवेन्यू मिलने का अनुमान 6,16,000 करोड़ रुपए है, जबकि 2013-14 में यह 1,55,000 करोड़ रुपए था, जबकि इसी समय में कैपिटल खर्च 25,129 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। उन्होंने दावा किया कि इकॉनमी की ग्रोथ को देखते हुए राज्य के पास कर्ज बढ़ाने के लिए काफी जगह है।

सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र का जीएसडीपी रेट 7.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो 2025-26 में देश की जीडीपी से ज्यादा है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र एफडीआई लाने, स्टार्ट अप, यूनिकॉन, फॉरेस्ट कवर और जीएसटी कलेक्शन में नंबर वन है।"

उन्होंने माना कि राज्य प्रति व्यक्ति आय में पांचवें स्थान पर है, जो 2025-26 में 3,47,903 रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 3,17,000 रुपए होगी। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, फिलीपींस समेत 35 देशों से बड़ी है।"

