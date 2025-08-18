Maharashtra Heavy Rain 2024 : भारी बारिश के बाद नांदेड़ में राहत कार्य तेज, प्रशासन के संपर्क में सीएम फडणवीस

नांदेड़: महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। नांदेड़ में भी बारिश का असर देखने को मिला, जिसके कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं कई जिलों के जिलाधिकारियों के संपर्क में हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके जिले में जलस्तर बढ़ने के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, "नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका में भारी बारिश के कारण लेंडी बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, लातूर, उदगीर और कर्नाटक से भी भारी मात्रा में पानी आ रहा है। रविवार को यहां लगभग 206 मिमी बारिश हुई। इसके परिणामस्वरूप, रावणगाव, भसवाड़ी, भिंगेली और हसनाल में दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है।"

उन्होंने आगे लिखा, "रावणगाव में, 225 नागरिक बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे लोगों को निकाला गया है। शेष नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं।"

उन्होंने बताया, "हसनाल में 8 नागरिकों को बचाया गया है। भसवाड़ी में 20 नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। भिंगेली में 40 नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। पांच नागरिक लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है।"

कई जिलाधिकारी आपसी समन्वय से राहत और बचाव अभियान चलाकर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जिलाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं।

सीएम फडणवीस ने बताया, "मैं व्यक्तिगत रूप से नांदेड़ के जिला कलेक्टर के लगातार संपर्क में हूं, और नांदेड़, लातूर और बीदर के जिला कलेक्टर बचाव अभियान चलाने के लिए आपस में समन्वय कर रहे हैं। बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की एक टीम, एक सैन्य इकाई और एक पुलिस दल समन्वय से काम कर रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से एक सैन्य इकाई भी भेजी गई है। प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में रहने और निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।"