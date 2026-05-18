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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की, 18 जून को मतदान

महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव का ऐलान, 16 स्थानीय निकाय सीटों पर 18 जून को मतदान
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Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 06:26 AM
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की, 18 जून को मतदान

मुंबई: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के लिए 16 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 18 जून को वोटिंग और 22 जून को वोटों की गिनती होगी।

आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की है, जिसे जून के अंत से पहले पूरा करना होगा। अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून है। वहीं, नामांकन की जांच 2 जून को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 जून है।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके नाम सहित निर्वाचन क्षेत्रों में सोलापुर: प्रशांत प्रभाकर परिचारक (सेवानिवृत्त 1 जनवरी, 2022), अहमदनगर: अरुणकाका बभीमराव जगताप (सेवानिवृत्त 1 जनवरी, 2022), ठाणे: फाटक रवींद्र सदानंद (सेवानिवृत्त 8 जून, 2022), जलगांव: चंदूभाई वी पटेल (सेवानिवृत्त 5 दिसंबर, 2022), सांगली-सह-सतारा: कदम मोहनराव श्रीपति (सेवानिवृत्त 5 दिसंबर, 2022), नांदेड़: अमरनाथ अनंतराव राजुरकर (सेवानिवृत्त 5 दिसंबर, 2022), यवतमाल: दुष्यन्त सतीश चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त 5 दिसंबर, 2022), पुणे: अनिल शिवाजीराव भोसले (सेवानिवृत्त 5 दिसंबर, 2022), भंडारा-सह-गोंदिया: डॉ. परिणय रमेश फुके (सेवानिवृत्त दिसंबर) 5, 2022), रायगढ़-सह-रत्नागिरि-सह-सिंधुदुर्ग: अनिकेत सुनील तटकरे (सेवानिवृत्त 31 मई, 2024), नासिक: नरेंद्र भीकाजी दराडे (सेवानिवृत्त 21 जून, 2024), वर्धा-सह-चंद्रपुर-सह-गढ़चिरौली: रामदास भगवानजी अंबतकर (सेवानिवृत्त 21 जून, 2024), अमरावती: प्रवीण रामचन्द्र पोटे (सेवानिवृत्त 21 जून, 2024), उस्मानाबाद-सह-लातूर-सह-बीड: धास सुरेश रामचन्द्र (सेवानिवृत्त 21 जून, 2024), परभणी-सह-हिंगोली: विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया (सेवानिवृत्त 21 जून, 2024) और औरंगाबाद-सह-जालना: अम्बादास एकनाथराव दानवे (सेवानिवृत्त 29 अगस्त, 2025) शामिल हैं।

आने वाले चुनाव उन रिक्तियों को भरेंगे जो 2022 से जमा होती आ रही हैं।

आयोग के मानक दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव तभी कराया जा सकता है, जब उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय निकाय सक्रिय रूप से कार्यरत हों और उन स्थानीय निकायों के कम से कम 75 प्रतिशत निर्वाचक (मतदाता) अपने पदों पर हों। पिछले कुछ वर्षों में पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों (जैसे नगर निगम, नगर परिषद और जिला परिषद) को आयोजित करने में हुई भारी देरी और कार्यकाल समाप्त होने के कारण, इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व निलंबित रहा।

स्थिति अब बदल गई है। आयोग ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने हाल ही में आयोग को जानकारी दी है कि सभी 16 प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत कार्यक्षमता और मतदाताओं की संख्या से जुड़े जरूरी नियम आखिरकार पूरे हो गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। जिन 16 सीटों पर चुनाव होने हैं, वे अलग-अलग समय से खाली पड़ी थीं। इनमें से कुछ सदस्यों ने तो जनवरी 2022 में ही रिटायरमेंट ले लिया था।

इस द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इन जिलों में राजनीतिक दलों और मौजूदा प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के आचार संहिता दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके तहत 25 जून को चुनाव प्रक्रिया के औपचारिक रूप से संपन्न होने तक मतदान क्षेत्रों में किसी भी नई नीति की घोषणा, प्रशासनिक तबादलों या बड़े सरकारी विज्ञापनों पर रोक रहेगी।

हाल ही में हुए स्थानीय स्व-शासन चुनावों में महायुति गठबंधन को मिले जबरदस्त जनादेश ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब उम्मीद है कि आगामी राज्य परिषद चुनावों में यह गठबंधन, महा विकास अघाड़ी के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतेगा। पुणे, ठाणे, नासिक, सांगली-सतारा और यवतमाल जैसे प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र, जो कई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के कारण खाली हो गए थे, अब पूरी तरह से सत्ताधारी गठबंधन के पार्षदों के कब्जे में हैं।

पुणे और सोलापुर जैसे नगर निगमों पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद भाजपा को उम्मीद है कि इन 16 स्थानीय निकाय सीटों में से ज्यादातर सीटें उसे ही मिलेंगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसे ठाणे नगर निगम और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जबरदस्त सफलता मिली है, ठाणे-पालघर और रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जैसे अपने क्षेत्रीय गढ़ों में सीटें हासिल करने के लिए जोरदार मोलभाव कर रही है।

विपक्षी 'महा विकास अघाड़ी', जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) शामिल हैं, के लिए स्थानीय निकाय परिषद की ये आने वाली सीटें एक मुश्किल रणनीतिक चुनौती पेश करती हैं। विधानसभा से चुनी जाने वाली सीटों के विपरीत, जहां एक स्पष्ट कोटा प्रणाली के तहत विधायकों की संख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है, स्थानीय निकायों की सीटें एक ऐसा खेल हैं जिसमें 'जीतने वाले को ही सब कुछ मिलता है'; यहां फैसला स्थानीय पार्षदों की कुल संख्या के आधार पर होता है।

एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि स्थानीय निकायों के स्तर की हकीकत यह है कि कागजों पर आपकी जो ताकत दिखती है, जमीन पर भी आपकी ताकत वैसी ही होती है। चूंकि पूरे राज्य में नगर निगम चुनावों में एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए नासिक, जलगांव या कोल्हापुर जैसी जगहों पर अपने ऐतिहासिक गढ़ों को बचाने की उनकी क्षमता की कड़ी परीक्षा होगी। इसके एकमात्र अपवाद कोल्हापुर जैसे कुछ इलाके हैं, जहां कांग्रेस अपने पारंपरिक सहकारी नेटवर्क के जरिए अब भी मुकाबले में बनी हुई है और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, जहां शिवसेना (यूबीटी) के पास अब भी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक मजबूत आधार मौजूद है।

हाल ही में 10 नए चुने गए सदस्यों के शपथ लेने के साथ सत्ताधारी गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करने की कगार पर है। बाकी बची 16 स्थानीय निकाय सीटों में से ज्यादातर पर जीत हासिल करने से, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले 'महायुति' गठबंधन को विधायिका में पूर्ण वर्चस्व मिल जाएगा, जिससे आगे चलकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी, औद्योगिक नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

--आईएएनएस

पीएसके

 

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