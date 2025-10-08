Maharashtra Scheme : 'लाडकी बहिण योजना' को लाखों बहनों का समर्थन, नहीं किया जाएगा बंद: कृष्णा हेगड़े

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अन्य सरकारी योजनाओं पर असर पड़ने की बात कही। भुजबल ने कहा कि सभी विभाग फंड की कमी से जूझ रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने मंगलवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योजना को महाराष्ट्र में लाखों बहनों का समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण इसे बंद नहीं किया जा सकता।

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "योजना हमारी प्रमुख थीम है, जिसे लाखों बहनों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। योजना के लिए आवंटित धन नियमित जारी रहेगा और सरकार मजबूत है। सभी विभागों को आवश्यक फंड मिल रहा है।"

उन्होंने मुंबई में मेट्रो, कोस्टल रोड और हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए कहा, "पूरे महाराष्ट्र में पुल, सिंचाई परियोजनाएं और किसानों के मुआवजे का कार्य सुचारू चल रहा है।" हेगड़े ने योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया।

बिहार विधानसभा चुनाव पर आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने को हेगड़े ने सटीक बताया। उन्होंने कहा, "पोल प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। बिहार में फिर भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और हर वर्ग के लिए काम हुआ है। जातिगत जनगणना पूरी हुई और सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचीं। नीतीश के नेतृत्व में जनता संतुष्ट है, भाजपा को भरपूर समर्थन मिलेगा।"

दार्जिलिंग में भूस्खलन से हुई मौत पर हेगड़े ने कहा, "केंद्र ने तुरंत सहायता भेजी। मोदी ने राहत कार्यों में पूरी टीम लगाई और भाजपा कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं।" उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में कोई ठोस काम नहीं हुआ और वह आपदा में राहत देने में असमर्थ रही। ममता बयानबाजी से नाकामी छिपा रही हैं।''

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के एनडीए को लेकर की गई हालिया टिप्पणी पर हेगड़े ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "एनडीए की जीत होने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फिर से इलेक्शन हारने वाली है। मुझे लगता है चुनाव की तारीखों के हिसाब से कांग्रेस को छह सीट और राजद को 11 सीट पर ही जीत मिलने वाली है। लालू यादव नौ, दो और ग्यारह होने की जो बात कर रहे हैं, वह राजद और कांग्रेस का होने वाला है।"