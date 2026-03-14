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Chhagan Bhujbal Statement : महाराष्ट्र में रोजाना घरेलू डिमांड से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध : मंत्री छगन भुजबल

एलपीजी और फ्यूल सप्लाई को लेकर अफवाहों पर मंत्री छगन भुजबल ने दी सफाई।
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Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 11:56 AM
महाराष्ट्र में रोजाना घरेलू डिमांड से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध : मंत्री छगन भुजबल

मुंबई: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने एलपीजी सिलेंडर और फ्यूल की सप्लाई को लेकर फैल रही अफवाहों पर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और जनता को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

मंत्री छगन भुजबल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते गैस और ईंधन की आपूर्ति को लेकर राज्य भर में कई तरह की गलतफहमियां और अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से स्थिति को संभाल रही है। रोजाना की घरेलू एलपीजी की डिमांड लगभग 9,000 मीट्रिक टन है, जबकि प्रोडक्शन बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मतलब, मांग से ज्यादा गैस उपलब्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि मार्च में पिछले छह महीनों की तुलना में और भी ज्यादा सिलेंडर उपलब्ध हैं। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी अच्छा है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इसलिए नागरिकों को भरोसा रखना चाहिए कि घरों में गैस सिलेंडर आसानी से मिलेगा।

उन्होंने बताया कि गैस सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट की अगुवाई में जिला स्तर पर खास कमेटियां बनाई गई हैं। इसका मकसद यह है कि सप्लाई सही समय पर और बिना रुकावट के हो। खासकर अस्पतालों, स्कूलों, आश्रमों और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत या शिकायत होती है, तो तालुका और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप फैसिलिटी तुरंत एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। सप्लाई डिपार्टमेंट लगातार हालात पर नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी को भी गैस या फ्यूल की कमी का सामना न करना पड़े।

भुजबल ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों में न आएं और सिर्फ सरकारी जानकारी और अपडेट पर भरोसा करें। राज्य सरकार ने हर स्थिति के लिए तैयारियों को पूरी तरह सुनिश्चित किया है ताकि नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों में किसी तरह की परेशानी न हो।

--आईएएनएस

 

 

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