Jalgaon Betawad Murder Case: जलगांव में युवक की पीट-पीटकर हत्या, मामले की जांच के लिए बनेगा एसआईटी

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर तालुका के बेतावड़ गांव में 21 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रखा दिया है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि इस संवेदनशील मामले की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिनों में एसआईटी का गठन किया जाएगा और जांच सर्वोत्तम संभव तरीके से की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मृतक की पहचान बेतावड़ निवासी सुलेमान खान के रूप में हुई है। घटना के संबंध में अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें चार की गिरफ्तारी ताजा कार्रवाई में हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि युवक की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई। हालांकि, सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस के अनुसार, मृतक युवक एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक कैफे में बैठा था, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और दोनों को जबरन वहां से ले गए। इसके बाद, आरोपियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसे गांव ले गए। गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों और समुदाय के सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।