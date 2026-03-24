Maharashtra Fishery Policy : मछुआरों और समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए जीरो-टॉलरेंस' नीति : मंत्री नितेश राणे

मुंबई: महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने मंगलवार को कोंकण क्षेत्र में अवैध रूप से एलईडी तकनीक से मछली पकड़ने पर रोक लगाने की घोषणा की।

उन्‍होंने पारंपरिक मछुआरों और समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाने का ऐलान किया।

सदन में एक चर्चा का जवाब देते हुए राणे ने कहा कि राज्य सरकार अवैध एलईडी तकनीक से मछली पकड़ने के काम को बंद करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है और वह गुजरात या गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों के दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगी।

उन्‍होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध एलईडी तकनीक से मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए कड़े कदम उठाएगी।

हाल ही में राज्य भर में की गई 4,053 कार्रवाईयों में से लगभग 2,000 कार्रवाईयां विशेष रूप से अवैध एलईडी लाइटों का उपयोग करने वाली नौकाओं के खिलाफ थीं। सरकार ने कहा कि वह गुजरात या गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों के दबाव या आग्रह के आगे नहीं झुकेगी और उल्लंघन करने वाली नौकाओं को जब्त करना जारी रखेगी।

मंत्री राणे ने चेतावनी दी कि इन अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने या सहायता करने वाले किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोंकण क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने मत्स्य पालन विश्वविद्यालय, मछली बीज केंद्र और जल परिवहन सहित कई उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "देवगढ़ (सिंधुदुर्ग) में एक स्वतंत्र मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वेंगुर्ला में 60 करोड़ रुपए के निवेश से एक मछली बीज उप-केंद्र बनाया जाएगा। विशेष रूप से रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में जल परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6,600 करोड़ रुपए का पर्याप्त प्रावधान किया गया है।"

मंत्री राणे ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण मछुआरों को हो रही तत्काल वित्तीय कठिनाई पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने सदन को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को मछली पकड़ने वाली सहकारी समितियों के वर्गीकरण में बदलाव करने के लिए पत्र लिखा है ताकि उन्हें थोक उपभोक्ता दरों के बजाय खुदरा मूल्य मिल सके।

उन्होंने ईंधन की लागत को स्थिर करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया, जो मध्य पूर्व संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित हुई है।

मंत्री ने महाराष्ट्र को जहाज निर्माण और मरम्मत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की परिकल्पना साझा की, जिसके तहत राज्य की विस्तृत तटरेखा का लाभ उठाकर समुद्री रखरखाव के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा।

--आईएएनएस