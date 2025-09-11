भारत समाचार

Devendra Fadnavis Nashik : सीएम फडणवीस ने वीटीसी टेस्टिंग लैब सेंटर का किया उद्घाटन, नासिक को औद्योगिक हब बनाने का ऐलान

नासिक में फडणवीस ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया
Sep 11, 2025
महाराष्ट्र: सीएम फडणवीस ने वीटीसी टेस्टिंग लैब सेंटर का किया उद्घाटन, नासिक को औद्योगिक हब बनाने का ऐलान

नासिक: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन टेस्टिंग लैब सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि थे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह सेंटर इलेक्ट्रिकल सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पहले ट्रांसफॉर्मर, स्मार्ट मीटर जैसी चीजों की टेस्टिंग के लिए हैदराबाद भेजना पड़ता था, जिससे समय और लागत बढ़ती थी। अब इस सेंटर से ईको सिस्टम मजबूत होगा।"

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में विद्युत उपकरणों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। पहले, उद्योगों को परीक्षण के लिए हैदराबाद या भोपाल जाना पड़ता था, जिससे निवेश सीमित होता था। अब नासिक में यह सुविधा उपलब्ध होने से राज्य के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने महाराष्ट्र को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने की बात कही।

सीएम फडणवीस ने कहा, "यह सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इलेक्ट्रिकल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मर या स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग हमें खुद करनी पड़ती या हैदराबाद भेजनी पड़ती थी। लागत और समय ज्यादा लगता था, इसलिए ईको सिस्टम तैयार करना जरूरी था। मैंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि यहां आधे ईवी तैयार हो रहे हैं, ऐसे में ईवी टेस्टिंग की भी व्यवस्था हो, उन्होंने हामी भरी। भविष्य में पुणे, नासिक, संभाजीनगर जैसे क्षेत्र ईवी हब बनेंगे। बड़ी कंपनियां आएंगी, सबको लाभ मिलेगा।"

नासिक के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "नासिक को उन्होंने गोद ले लिया है, कभी नहीं छोड़ेंगे। कुंभ मेला के दौरान मुख्यमंत्री रहते धन आवंटित किया था। विकास कार्य जारी हैं, 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। समृद्धि महामार्ग से नासिक निवेश का केंद्र बनेगा। विभिन्न कंपनियों से चर्चा चल रही है, जो रोजगार देंगी। वडवान पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जीएनपीटी बंदरगाह बनेगा। नासिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का हब बनेगा।"

 

 

