महाराष्ट्र के किसान कर्जमाफी के हकदार, सरकार उठाए जरूरी कदम: रोहित पवार

Oct 20, 2025, 11:06 AM
पुणे, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी गुट) के विधायक रोहित पवार ने दीपावली के दिन महाराष्ट्र में किसानों और समाज के हित में आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि किसान जल्द से जल्द कर्जमाफी के हकदार हैं और सरकार को इसे तत्काल लागू करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में राज्य में हुई भारी बारिश के कारण किसानों और खेतों पर काम करने वाले मजदूरों को भी काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। रोहित पवार ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि सरकार इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जात-पात से ऊपर होती थी और जनता के हित के लिए नीति और कार्यक्रम बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा के माध्यम से जात-पात और सामाजिक भेदभाव का निर्माण कर राजनीति की जा रही है, जिससे आम जनता के हितों की अनदेखी होती है।

रोहित पवार ने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को गरीब, मजदूर, महिला सुरक्षा, नौकरी और विद्यार्थियों के हित में काम करना चाहिए, न कि सामाजिक भेदभाव के आधार पर।

उन्होंने जैन मंदिर और जैन हॉस्टल के विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। रोहित पवार ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता इस मामले का स्वार्थसिद्धि के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जैन मंदिर के आसपास कमाई के उद्देश्य से गलत तरीके से राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस मुद्दे का विरोध किया है और इसे लेकर लोग सजग हैं। रोहित पवार ने कहा कि भाजपा इस विषय से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।

रोहित पवार के इस आंदोलन में किसानों और आम जनता के हित के साथ-साथ सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों से अपील की कि वह जनहित और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें और उन्हें प्राथमिकता दें।

