महाराष्ट्र : अंतरजातीय प्रेम संबंध बने प्रेमी की हत्या के कारण, प्रेमिका ने शव से रचाई शादी

नांदेड़, 30 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां अंतरजातीय प्रेम संबंधों से गुस्साए महिला के परिजनों ने कथित तौर पर उसके प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमी की हत्या के बाद महिला ने उसके नाम का सिंदूर लगाया और उसके घर में अपना पूरा जीवन बिताने की कसम खाई।

मृतक की पहचान 20 वर्षीय सक्षम टेट के रूप में हुई है। आरोप है कि महिला के परिवार ने जातिगत मतभेदों के चलते उसको बुरी तरह पीटा, उसका सिर पत्थर से कुचल दिया, और फिर गोली मार दी।

लोग उस समय सोचने को मजबूर हो गए, जब प्रेमी के अंतिम संस्कार में उसकी प्रेमिका आंचल ने माथे पर सिंदूर लगाया और उसके घर में बहू बनकर रहने की कसम खाई।

जानकारी के अनुसार, सक्षम अक्सर आंचल के भाइयों से मिलने उसके घर आता था। उसके बार-बार घर आने-जाने के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया।

हालांकि, जातिगत मतभेद ने उनके प्यार में खलल डाल दिया और आंचल के परिवार ने उस पर युवक के साथ अपने तीन साल पुराने रिश्ते को तोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

कई धमकियों और विपरीत परिस्थितियों में भी आंचल ने युवक का साथ नहीं छोड़ा और अपने प्यार पर अड़ी रही।

हालात तब बिगड़ गए जब आंचल के परिवार को पता चला कि वह युवक से शादी करने की योजना बना रही है।

गुरुवार को आंचल के पिता और भाइयों ने युवक की पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी।

युवक के अंतिम संस्कार के दौरान आंचल उनके घर पहुंची, उनके शरीर पर हल्दी और माथे पर सिंदूर लगाया।

इसके बाद उसने जीवन भर पत्नी के रूप में युवक के घर में रहने का फैसला किया। उसने कहा कि सक्षम की मौत के बावजूद हमारा प्यार जीत गया और मेरे पिता और भाई हार गए।

शव के साथ अपनी शादी का कारण बताते हुए उसने कहा कि भले ही सक्षम नहीं रहा, लेकिन उनका प्यार अभी भी जिंदा है।

पुलिस ने हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

