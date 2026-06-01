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महिलाओं का स्वस्थ होना समाज के लिए जरूरी: राज्‍यपाल मंगुभाई पटेल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

भोपाल, 1 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। राज्यपाल पटेल सोमवार को लोक भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर शुभारंभ अवसर पर संदीपनि सभागार में उपस्थित महिलाओं से चर्चा करते हुए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकाले। संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।

इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता किट प्रदान की। संदीपनि सभागार और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया।

दरअसल, राज्यपाल पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर लोक भवन में सोमवार को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। अस्थिरोग संबंधी चिकित्सकीय जांच के लिए बोन मिनरल डेनसिटी जांच और परामर्श शिविर का सिविल डिस्पेंसरी में तथा एचपी.व्ही. और महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जागरूकता के लिए चिकित्सकीय परामर्श सत्र सांदीपनि सभागार में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, उप सचिव सुनील दुबे सहित लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एसएनपी/एएसएच

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