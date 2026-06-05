महिला आयोग में झूठी शिकायत दर्ज कराने वाली 10 महिलाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई: रेणु भाटिया

हरियाणा, 5 जून (आईएएनएस)। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यालय में गठित कमेटियां यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले की जांच को निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से करें, जो महिला गलत आरोप लगाए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 10 ऐसी महिलाओं के खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की है, जिनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए गए।

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दरअसल, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सभी का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जिस कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा होगा, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई गलत मामला सामने नहीं आएगा। ऐसे कार्यालय में यौन उत्पीड़न जैसे घटनाएं नाममात्र होंगी।

रेणू भाटिया ने आगे कहा कि हर कार्यालय में गठित कमेटी की पूरी जानकारी डिस्प्ले पर लगाई जानी चाहिए, इसमें चेयरमैन व अन्य सदस्यों के फोन नंबरों सहित सूची लगी होनी चाहिए। जब कार्यालय में कमेटी की जानकारी होगी, तो किसी भी प्रकार की यौन संबंधी घटना होने पर पीड़ित शिकायत दे सकेंगी। इसी के साथ उन्होंने साफ किया कि जब तक महिला को कमेटी की जानकारी नहीं होती, तब तक उन्हें शिकायत देने के बारे में भी नहीं पता होगा।

उन्होंने कहा कि कमेटी को हर महीने एक बार बैठक करना जरूरी है। इस बैठक में पॉश, बाल विवाह, पॉक्सो, लेबर लॉ सहित अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत व परेशानी को दूर करने पर भी चर्चा को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन कार्यालयों की कमेटी अच्छा काम करेगी, उस कमेटी को मुख्यमंत्री से सम्मानित करवाया जाएगा।

इस दौरान कार्यशाला में हिस्सा लेने वाली महिलाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों को एडवोकेट रितु कपूर व डॉ. बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कंट्रोलर एग्जामिनेशन डॉ. बलविंद्र कौर ने भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी, तथा जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर सीईओ वीरेंद्र चौधरी सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी