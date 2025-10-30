भारत समाचार

महागठबंधन पर साध्वी निरंजन ज्योति का तंज, 2005 के पहले और अब के बिहार में बहुत अंतर

Oct 30, 2025, 06:19 AM

पटना, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनावों के चलते सियासी गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हम काम के दम पर वोट लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले और अब के बिहार में बहुत अंतर है।

भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम लोगों ने बिहार में काम किया है। डबल इंजन वाली सरकार बिहार में अच्छा काम कर रही है। आज के दौर में इतनी रोड कनेक्टिविटी बन गई है कि हर जगह की दूरी कम हो गई है। लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंच रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी अच्छा काम हो रहा है।"

हैदराबाद के लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राजनैतिक भाषण देने और विकास करने में बहुत अंतर होता है। आज बिहार में आकर ओवैसी लोगों से पूछें कि यहां की जनता को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार में सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ही मुस्लिमों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस तरह का काम करना बंद कर दें।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके बयान एक गुमराह मानसिकता को दर्शाते हैं और न केवल मोदी बल्कि छठी मैया के प्रति भी अनादर दर्शाते हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सनातन की रक्षा करने वाले हैं। आज उनके नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री धर्म रक्षक हैं और देश के हितों में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी केवल अपना और अपने परिवार का विकास करना जानते हैं। इसके आगे इन लोगों को कुछ नहीं आता है।

भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, विपक्ष के लोग केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को सच्चाई पता चल गई है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

