महबूबा मुफ़्ती ने वरिष्ठ नेताओं के साथ की अहम बैठक, सियासी हालात और संगठनात्मक गतिविधियों पर हुई चर्चा

श्रीनगर, 6 जून (आईएएनएस)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने खिमबर स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संगठन की गतिविधियों, पार्टी की कार्यप्रणाली और जम्मू-कश्मीर में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में पार्टी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें उपाध्यक्ष मोहम्मद सरताज मदनी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ए. आर. वीरी, संगठन महासचिव गुलाम नबी हंजूरा, मुख्य प्रवक्ता महबूब बेग, महासचिव खुर्शीद आलम और अब्दुल हक खान शामिल रहे। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं नईम अख्तर, बशारत बुखारी, मंसूर हुसैन और यासिर रेशी ने भी बैठक में भाग लिया।
बैठक में त्राल से विधायक रफीक अहमद नाइक, कुपवाड़ा से विधायक फयाज अहमद मीर तथा पुलवामा से विधायक वहीद पारा भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे।
बैठक के दौरान पार्टी की संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई और विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना और लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकता है।
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किया और आने वाले समय में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा की।
बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि पार्टी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और लोगों की समस्याओं तथा अपेक्षाओं को उचित मंच पर रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। यह बैठक पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।