Chithirai Festival Madurai : तीन दिनों तक चलने वाला मदुरै 'चिथिरई उत्सव' शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में प्रसिद्ध 'चिथिरई उत्सव' शुरू हो गया है। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात पर भी व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगले तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के मुख्य अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

पुलिस के अनुसार, मीनाक्षी अम्मन मंदिर के आसपास भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमवार से बुधवार तक मीनाक्षी अम्मन के दर्शन, दिव्य विवाह (थिरुकल्याणम) और भव्य रथ यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रम होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इन पाबंदियों का मकसद श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाना है, साथ ही मंदिर परिसर और आस-पास की सड़कों पर भीड़भाड़ को रोकना है। शहर के मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। जहां एक ओर मिनी ट्रक जैसे मालवाहक वाहनों को उनके तय समय पर शहर में आने-जाने की इजाजत होगी, वहीं मंगलवार रात 10 बजे से अगले दिन दोपहर 3 बजे तक चार मुख्य सड़कों पर उनके चलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

उत्सव से जुड़ी शोभायात्राओं को देखते हुए भी कुछ खास पाबंदियां लगाई गई हैं; इनमें कीझ मासी स्ट्रीट पर होने वाला 'दिक्कुविजयम' कार्यक्रम भी शामिल है। इस दौरान, मासी सड़कों में से किसी पर भी मालवाहक वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, सोमवार रात से मंगलवार तड़के 2 बजे तक अन्य मासी सड़कों पर सीमित आवाजाही की अनुमति रहेगी।

उत्सव वाले इलाकों में पार्किंग से जुड़ी पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात 10 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक, चारों अवनी मूला सड़कों पर आम वाहनों की पार्किंग पर रोक रहेगी। इसके अलावा, मंगलवार रात 10 बजे से लेकर मंदिर के रथ यात्रा कार्यक्रम के खत्म होने तक, मंदिर के चारों ओर मौजूद चार मासी सड़कों पर किसी भी वाहन (दोपहिया वाहनों समेत) को पार्क करने की इजाजत नहीं होगी।

अधिकारियों ने बुधवार पूरे दिन कीझ मासी स्ट्रीट और कीझामरथ स्ट्रीट पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी घोषणा की है। अन्य मासी सड़कों पर वाहनों को केवल तय समय के दौरान ही चलने की इजाजत होगी।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए, पार्किंग के लिए कुछ खास जगहें तय की गई हैं। वाहनों को चारों मेरिट सड़कों पर इस तरह पार्क करने की इजाजत होगी कि उससे ट्रैफिक या पैदल चलने वालों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए।

मंगलवार सुबह से अवनी मूला सड़कों पर 'परमिट-आधारित' पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें अलग-अलग तरह के परमिट धारकों के लिए खास जोन तय किए गए हैं।

पुलिस ने यहां आने वाले लोगों से (जिनमें इस इलाके में होने वाले शादी-समारोहों में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं) पार्किंग से जुड़े नियमों का पालन करने और भीड़भाड़ से बचने की अपील की है। बिना परमिट वाले वाहनों को ईस्ट, साउथ और नॉर्थ मासी सड़कों के किनारे इस तरह पार्क किया जाना चाहिए कि यातायात के प्रवाह में कोई बाधा न आए।

अधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक का सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए ये समन्वित उपाय जरूरी हैं।

--आईएएनएस

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