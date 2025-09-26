भारत समाचार

Madras High Court Threat : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच को मिला धमकी भरा ईमेल, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

धमकी ईमेल से मद्रास हाईकोर्ट में हड़कंप, तलाशी के बाद राहत
Sep 26, 2025, 11:35 AM
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच को मिला धमकी भरा ईमेल, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

मुंबई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। रजिस्ट्रार को भेजे गए इस ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। इसके चलते कोर्ट परिसर को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने चारों ओर से घेर लिया और सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया।

धमकी भरे मेल मिलने के बाद कोर्ट स्टाफ और अधिवक्ताओं को तुरंत बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। अचानक हुई इस हलचल के कारण मदुरै–तिरुची राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई।

बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम ने पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया। घंटों तक चले तलाशी अभियान के बाद कोर्ट परिसर में कोई विस्फोटक नहीं मिला और ईमेल में दी गई धमकी झूठी निकली।

सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद सभी स्टाफ व अधिवक्ताओं को दोबारा कोर्ट में प्रवेश की अनुमति दी गई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है।

इससे पहले, 19 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड की टीम ने हाईकोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया। अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ था।

इसी तरह, 12 सितंबर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जो बाद में जांच में झूठा पाया गया। इस घटना के कारण हाईकोर्ट में सभी पीठों की सुनवाई रोक दी गई थी और सुरक्षा के लिए तत्काल अदालत परिसर को खाली कराया गया था। बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को मौके पर बुलाया गया, जिसने हाईकोर्ट के अंदर और बाहर गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस धमकी के झूठा पाए जाने के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

 

