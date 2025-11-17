Madina Bus Accident : 42 उमरा यात्रियों की मौत पर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली:मदीना के पास हुए भीषण बस हादसे में 42 उमरा यात्रियों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों में अधिकांश यात्री हैदराबाद से थे। इस घटना पर जमात-ए-इस्लामी हिंद (डेआईएच) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने गहरा दुख व्यक्त किया।

सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा, "हम इस त्रासदी से बेहद व्यथित हैं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाना है। ये सभी मुबारक लोग एक पाक सफर पर थे और एक पवित्र इबादत की अदायगी कर रहे थे। हजरत नबी ने फरमाया है कि हज और उमरा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उमरा अदा करते हुए जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें अल्लाह शहादत का मुकाम और जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए।"

जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने भारत सरकार से मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज करने की अपील की। उन्होंने दुर्घटना में घायल बचे यात्री के लिए व्यापक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की।

सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने आगे कहा कि सरकार को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे इस दर्दनाक हादसे से उबर सकें। अंत में उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह तआला परिवारों को सब्र अता फ़रमाए और मरहूमीन को मगफिरत व जन्नतुल फिरदौस में जगह प्रदान करे।

इस दुखद हादसे पर दुख जताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

--आईएएनएस