मध्य प्रदेश सरकार ने दी तबादला नीति 2026 को मंजूरी, 1 से 15 जून के बीच होंगे कर्मचारियों के तबादले

भोपाल: मध्य प्रदेश में तबादला नीति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादले एक जून से 15 जून की अवधि के दौरान करने का फैसला किया है।

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट बैठक में जहां विभिन्न योजनाओं के लिए राशि मंजूर की गई, वहीं तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। बीते साल राज्य में तबादला नीति जारी की गई थी, इस बार भी उस तबादला नीति को निरंतर जारी रखा जाएगा, जिसके तहत एक जून से 15 जून तक तबादला किए जाएंगे।

पिछली नीति में और इस नीति में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। पहले एक माह का समय था। इस बार 1 से 15 जून का वक्त रखा गया है। उन्होंने आगे बताया है कि तबादला नीति के लिए 15 दिन तय किए गए हैं। इस स्थिति में अगर किसी बड़े विभाग को अपनी अलग से नीति बनानी है, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुशंसा लेकर अपनी नीति बना सकेंगे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर 31 मई तक अमल कर लिया जाए, जिससे तबादले में किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही, कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों राज्य के निगम मंडलों में हुई नियुक्ति और नवनियुक्त पदाधिकारी को दिए गए प्रशिक्षण की भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने अनुभव को भी साझा किया क्योंकि वह भी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं और नवनियुक्त प्राधिकरण निगम और मंडल के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की अहमियत का जिक्र किया। बैठक में दिए गए निर्देशों पर आगे बढ़ने पर भी विमर्श हुआ।

--आईएएनएस

एसएनपी/एसके