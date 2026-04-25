Madhya Pradesh Heatwave : मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, 20 जिलों के लिए चेतावनी जारी

भोपाल: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर पहुंच चुकी है और लोग चिलचिलाती धूप से जूझ रहे हैं।

मौसम विभाग ने राज्य के 20 से अधिक जिलों के लिए औपचारिक रूप से भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर चिंता को और बढ़ा दिया है।

इन जिलों में रायसेन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवारी, पंढुरना, रीवा, उमरिया, मंडला, बालाघाट, मंदसौर, धार, भिंड और दतिया शामिल हैं। इस मौसम ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, क्योंकि भीषण गर्मी सुबह से ही शुरू हो जाती है और दोपहर तक असहनीय हो जाती है।

भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और तत्काल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। वर्तमान में, छतरपुर जिला राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र है। ऐतिहासिक शहर खजुराहो में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पास के नौगोंग में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

अन्य क्षेत्र भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिनमें रतलाम, सतना और टीकमगढ़ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रमुख शहरी केंद्र भी इससे प्रभावित हैं।

ग्वालियर प्रमुख शहरों में सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इन भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

विशेषज्ञों ने दोपहर के चरम समय में घर के अंदर रहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है ताकि लू लगने का खतरा कम हो सके। प्रशासनिक सलाह में विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जो लू लगने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

मौसम पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि भीषण गर्मी की ये स्थितियां कम से कम अगले चार दिनों तक बनी रहने की संभावना है।

--आईएएनएस