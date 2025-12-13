भारत समाचार

Madhya Pradesh Government : मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे, कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर साझा की खुशी

मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 01:56 PM
मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे, कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर साझा की खुशी

देवास: मध्य प्रदेश सरकार ने दो साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस खास पल को एक उत्सव की तरह मनाने का प्रयास किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सरकार के दो साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इन दो सालों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में चौतरफा विकास के कार्य हो रहे हैं। विकास से संबंधित किसी भी काम में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज हर जगह विकास की गंगा बह रही है।

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया कि विकास की गति तीव्र हो, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, या आम जनमानस से जुड़ा कोई क्षेत्र। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि विकास की बयार बहे। आज की तारीख में समाज की अंतिम पंक्ति तक मौजूद व्यक्ति तक विकास पहुंच पा रहा है। इसका श्रेय निसंदेह हमारी सरकार को जाता है।

जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर हम सभी बहुत खुश हैं। अलग-अलग तरह से हम लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोई एक-दूसरे को मिठाई खिला रहा है, तो कोई एक-दूसरे को माला पहना रहा है। हम सभी लोगों के बीच में आज एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार पैदा हो रहा है। हम अपनी तरफ से इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई संदेश संप्रेषित करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आगामी दिनों में भी इसी तरह से विकास से संबंधित कामों को नई गति मिलती रहेगी।

भाजपा नेता ने कहा कि हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी तरह से स्वस्थ होकर प्रदेश विकास से संबंधित काम करते रहें। निसंदेह उन्होंने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जो योगदान दिया है, वो अमूल्य है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है।

--आईएएनएस

 

 

State Government AchievementsMadhya Pradesh PoliticsGovernance IndiaPolitical CelebrationDevelopment PoliticsBJP Government

Related posts

Loading...

More from author

Loading...