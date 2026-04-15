Women Reservation Bill : कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आरक्षण के समय पर सवाल उठाया

भोपाल: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बुधवार को महिला आरक्षण बिल के समय और इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं को तुरंत सशक्त बनाने के बजाय इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है।

सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए सिंह ने कहा कि उनके हालिया हस्तक्षेप से इस बिल में गंभीर कमियां सामने आई हैं, जिसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया जा रहा है।

उन्होंने तर्क दिया कि जहां एक ओर सरकार इस कानून को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं इसे लागू करने के साथ जुड़ी शर्तें सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं।

सिंह ने कहा कि जिस तरह से इस बिल को तैयार किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा की दिलचस्पी महिलाओं को असल में सशक्त बनाने के बजाय सुर्खियां बटोरने में ज्यादा है। महिलाओं को सालों तक इंतजार करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कानून को, जिसका आधिकारिक नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' है, सितंबर 2023 में संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पास किया गया था। यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि, इसका लागू होना अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि इन शर्तों की वजह से इसे लागू होने में कई साल की देरी हो सकती है।

सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने पहले भी महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। उन्होंने याद दिलाया कि 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान राज्यसभा में यह बिल पास किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, जिसने उस समय इस कदम का विरोध किया था, अब इस मुद्दे को नए सिरे से पेश कर रही है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर रही है कि इसे समय पर लागू किया जाए।

उन्होंने आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के व्यापक राजनीतिक नतीजों को लेकर भी चिंता जताई। सिंह के अनुसार, इस तरह के कदम से अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना कोई निष्पक्ष प्रशासनिक कदम नहीं है; इसके राजनीतिक परिणाम होते हैं। इससे असंतुलन पैदा होने और निष्पक्षता पर सवाल उठने का खतरा है, खासकर उन राज्यों के लिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है।

सिंह ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह रवैया मौजूदा और आने वाले चुनावों से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि घोषणाओं में तो साफ तौर पर जल्दबाजी दिख रही है, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर सरकार की मंशा वाकई नेक होती, तो वह इसे तुरंत लागू करवाना सुनिश्चित करती।

--आईएएनएस