Madan Rathore Statement : महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव कल्पना पर आधारित चेहरा : मदन राठौड़

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाया गया है। इसे लेकर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कल्पना पर आधारित घोषित चेहरा बताया है।

आईएएनएस से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाएं या किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें बहुमत तो मिलने वाला नहीं है। यह बहुमत से दूर हैं। महागठबंधन में ही आपसी लड़ाई चल रही है। सिर-फुटौव्वल और सीट बंटवारे को लेकर कलह जारी है। कल्पनाओं में चेहरा बनाने दीजिए, हकीकत तो जनता तय करेगी।

राठौड़ ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए पहले ही सीट बंटवारा पूरा कर चुका है और मजबूत स्थिति में है। बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और सरकार एनडीए की बनेगी।

तेजस्वी यादव का महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन देंगे। अगर हमारी सरकार बनी, तो तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

उन्होंने तेजस्वी को युवा और समर्पित नेता बताते हुए एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि हमारा नेता तेजस्वी यादव हैं, आपका सीएम फेस कौन हैं?

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

बिहार में अगली सरकार बनाने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी कैंपेन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंप रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए के वरिष्ठ और युवा नेता भी चुनावी मैदान में हैं।