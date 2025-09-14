मंडी: पहले की तरह बनेगा क्षतिग्रस्त फोरलेन और हाईवे, केंद्र ने जारी किए 264 करोड़ रुपए

मंडी, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टमटा ने कीतरपुर से लेकर मनाली तक क्षतिग्रस्त फोरलेन का निरीक्षण किया। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश की आपदा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्‍होंने कहा कि 20 सितंबर तक मनाली तक हर हाल में फोरलेन बहाल कर दिया जाएगा।

मंत्री अजय टम्टा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने एनएचएआई को लगभग 201 करोड़ रुपए और राज्य की सड़कों के लिए 63 करोड़ रुपए तुरंत उपलब्ध करा दिए हैं। निकट भविष्य में तैयार की जा रही डीपीआर में एनएचएआई की 657 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों को बिना किसी कमी के पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से केंद्र सरकार को नुकसान की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जो भी डीपीआर बनकर आएंगी, उन्हें तुरंत प्रभाव से मंजूरी देकर कार्यों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हुए नुकसान को लेकर गंभीर हैं और इसकी पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।

अजय टमटा ने बताया कि प्रदेश में 2600 किमी एनएच है जिसमें 785 किमी एनएचएआई के अधीन है जबकि 1200 किमी एनएच और 570 किमी बीआरओ के अधीन आता है।

अजय टमटा ने कहा कि कीतरपुर से मनाली तक का फोरलेन पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह मार्ग कुल्लू-मनाली होते हुए लाहौल-स्पीति और लेह को जोड़ने का काम करता है। यहां के नुकसान का सारा आंकलन किया जा रहा है। क्षेत्र में तैनात एनएचएआई के अधिकारी यहां सड़कों की बहाली के कार्यों में दिन-रात जुटे हुए हैं। कीतरपुर से कुल्लू तक सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और 20 सितंबर तक मनाली तक हर हाल में सड़क को बहाल कर दिया जाएगा।

इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक, एनएचएआई के अधिकारी और मंडी जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने यहां हुए सारे नुकसान की विस्तृत जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री को मुहैया करवाई।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी