मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 साल से अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के करीब 15 साल से भारत में रह रहे थे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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यह कार्रवाई अंधेरी में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) पुलिस ने की। अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक खास ऑपरेशन चलाया और देश में गैर-कानूनी तरीके से घुसने और रहने के शक में सात लोगों को हिरासत में लिया।

जांच करने वालों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग गैर-कानूनी तरीके से भारत आए थे और अधिकारियों की नजर से बचते हुए पिछले डेढ़ दशक से मुंबई में रह रहे थे।

पुलिस ने बताया कि एमआईडीसी पुलिस के एंटी-टेररिज्म सेल (एटीसी) को जानकारी मिली थी कि बिना जरूरी कागजात वाले विदेशी नागरिकों का एक ग्रुप नौकरी की तलाश में इलाके में आने वाला है। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जाल बिछाया और संदिग्धों को पकड़ा।

गिरफ्तार किए गए ग्रुप में चार पुरुष, दो महिलाएं और एक नाबालिग लड़का शामिल है। हिरासत में लेने के बाद, अधिकारियों ने उनके बैकग्राउंड, आने-जाने और संपर्कों के बारे में विस्तार से जांच शुरू कर दी है।

शुरुआती पूछताछ में जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी टेलीफोन के जरिए बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों और साथियों के संपर्क में थे।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन लोगों की पहचान करने के लिए और जांच की जा रही है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप को भारत में घुसने, रहने की जगह पाने या नौकरी दिलाने में मदद की हो सकती है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

ये गिरफ्तारियां महाराष्ट्र पुलिस के उस अभियान के बीच हुई हैं जो राज्य के अलग-अलग शहरों में कथित तौर पर बिना कागजात के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाया जा रहा है।

हाल के महीनों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने भारत में गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंटेलिजेंस पर आधारित कई ऑपरेशन और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हैं।

मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने फरवरी में ऐसा ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था। इस अभियान के दौरान, अधिकारियों ने अंधेरी वेस्ट के यारी रोड इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किया, उन पर बिना कानूनी मंजूरी के भारत में रहने का आरोप था।

फरवरी के इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए लोगों में 21 ट्रांसजेंडर, दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

इस मामले की जांच करने वालों का आरोप था कि आरोपी कई साल पहले गैर-कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। वे पहले कोलकाता आए फिर दिल्ली और गुजरात होते हुए आखिरकार मुंबई में बस गए।

पुलिस ने बताया कि शहर में आने के बाद, इन लोगों ने कथित तौर पर कई नकली भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए, ताकि वे वहां रहने का आधार बना सकें और पकड़े न जाएं।

ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में भारतीय और बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए। दस्तावेजों में धोखाधड़ी और अवैध आप्रवासन नेटवर्क की जांच के तहत इन रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया और उनकी जांच की गई।

अधिकारी महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे ऐसे नेटवर्क के पूरे दायरे का पता लगाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं।

--आईएएनएस

पीएसके