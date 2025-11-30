भारत समाचार

मुंबई में महिला से शर्मनाक हरकत, नामी फार्मा कंपनी के एमडी सहित 6 पर केस दर्ज

Nov 30, 2025, 04:49 PM
मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुंबई से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में एक 51 वर्षीय बिजनेसवुमन ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक फार्मा कंपनी के दफ्तर में उन्हें गन प्वाइंट पर धमकाया गया और प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, महिला का अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाया गया।

महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में महिला ने बताया कि उन्हें मीटिंग के बहाने ऑफिस बुलाया गया था। वहां पहुंचते ही माहौल बदला-बदला लगा, लेकिन महिला समझ पाती उससे पहले ही उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया।

आरोप है कि ऑफिस में मौजूद लोगों ने उन्हें डराया-धमकाया और गन प्वाइंट पर रखते हुए उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें कीं। महिला का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें अपमानित किया, धमकाया और उनकी अश्लील वीडियो और फोटो लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

पीड़िता ने यह भी कहा कि इस पूरी घटना के दौरान उन्हें गंदी भाषा में अपमानित किया गया और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने किसी से इस बारे में बात की, तो रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया जाएगा। इस डर के माहौल के बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई और सीधे पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई।

महिला का बयान दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में एमडी जॉय जॉन पास्कल पोस्ट, दिनेश जैन, एल. बी. यादव, मनीष सिन्हा, जयेश कांग्रेसर और एक अन्य आरोपी शामिल हैं।

फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने तकनीकी सबूत जुटाने, ऑफिस की जांच करने और सभी आरोपियों की भूमिका की पुष्टि करने के लिए टीम तैनात कर दी है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम

