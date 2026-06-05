मुंबई के मानखुर्द में चार साल की बच्ची का यौन शोषण, 60 वर्षीय पड़ोसी गिरफ्तार

मुंबई, 5 जून (आईएएनएस)। मुंबई में चार साल की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया है। मानखुर्द इलाके में रहने वाले एक साठ वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस की चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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मानखुर्द पुलिस ने बताया कि आरोपी उसी इलाके में रहता था। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया और उसे धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो नुकसान पहुंचाएगा। बच्ची ने घर आकर अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई। परिवार वाले तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले को बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत जांच शुरू की गई और आरोपी को जल्दी ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी पड़ोसी होने के कारण बच्ची पर आसानी से भरोसा जमा पाया। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि कोई और पहलू सामने न आए।

बच्ची को तुरंत चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। बच्ची अभी सदमे में है और परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोग इस घटना से काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इलाके में सख्त निगरानी बढ़ाई जाए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने पहले भी ऐसी कोई घटना की थी या नहीं।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत सूचना दें। बच्चों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस पूरे मामले को जल्द से जल्द अदालत तक पहुंचाने की तैयारी में है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी