मुंबई के अंधेरी में अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

अंधेरी, 6 जून (आईएएनएस)। मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में औद्योगिक विकास क्षेत्र पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सात ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं थे।

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पुलिस के अनुसार, ये सभी लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं और लंबे समय से अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ये लोग करीब पंद्रह वर्ष पहले बिना उचित अनुमति के भारत में आए थे और तभी से अलग-अलग इलाकों में रहकर काम कर रहे थे।

पुलिस की खुफिया एवं विशेष जांच इकाई को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग रोजगार की तलाश में अंधेरी इलाके में आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और इलाके में जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही संदिग्ध लोग वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद उनके पास कोई वैध पहचान पत्र या रहने की अनुमति नहीं पाई गई।

गिरफ्तार किए गए लोगों में चार पुरुष, दो महिलाएं और एक किशोर शामिल है। सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने लाया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन लोगों को किसी स्थानीय व्यक्ति या गिरोह की मदद मिली थी और क्या इनके साथ और भी लोग इस तरह अवैध रूप से शहर में रह रहे हैं।

जांच के दौरान यह भी जानकारी मिली है कि ये लोग अपने मूल देश में अपने परिजनों के संपर्क में थे और समय समय पर उनसे बातचीत करते रहते थे। अब पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि इनके नेटवर्क का विस्तार कितना बड़ा है और क्या यह किसी संगठित अवैध प्रवास नेटवर्क का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने यह भी कहा है कि शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और सभी संदिग्ध मामलों की जांच सख्ती से की जाएगी। इस कार्रवाई को स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम