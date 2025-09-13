मुंबई हवाई अड्डे पर फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां दो विदेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया।

ये गिरफ्तारियां अवैध यात्रा के साथ-साथ एक बड़े फर्जी दस्तावेजों के रैकेट का पर्दाफाश करने वाली हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(2)(3), 340(2) और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय नेपाली नागरिक कृष्णा मार्पण तमंग और 67 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक निरंजन नाथ सुबल चंद्रनाथ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने कोलकाता में नकली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे। इन फर्जी पासपोर्टों का इस्तेमाल करके उन्होंने कई विदेशी यात्राएं भी की हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का सहारा लिया गया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना की जानकारी देते हुए सहार पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि निरंजन नाथ ओमान की राजधानी मस्कत से मुंबई लौट रहा था। इमीग्रेशन काउंटर पर उसके दस्तावेजों की सख्त जांच की गई। इसमें कई संदिग्ध बातें सामने आईं, जैसे पासपोर्ट की डिटेल्स में विसंगतियां और गलत जानकारी। पूछताछ के दौरान निरंजन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पासपोर्ट फर्जी है और कोलकाता से ही बनवाया गया था।

दूसरी ओर, कृष्णा मार्पण तमंग विदेश जाने की तैयारी में था। चेक-इन काउंटर पर पहुंचते ही उसके दस्तावेजों की जांच हुई और फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। वह भी कोलकाता से बने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस को शक है कि यह कोई अकेला मामला नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो विदेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज मुहैया करा रहा है।

सहार पुलिस अब इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूछताछ जारी है, ताकि फर्जी दस्तावेज सप्लाई करने वाले एजेंटों और कोलकाता के पासपोर्ट रैकेट के बारे में और जानकारी मिल सके।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए जांच तेजी से चल रही है। संभावना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस