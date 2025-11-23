भारत समाचार

'मैं खुद रियलिटी चेक करूंगा', बांग्लादेशियों के भागने की घटनाओं पर बोले बंगाल के राज्यपाल

Nov 23, 2025, 07:00 AM
'मैं खुद रियलिटी चेक करूंगा', बांग्लादेशियों के भागने की घटनाओं पर बोले बंगाल के राज्यपाल

कोलकाता, 23 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी नागरिकों के भागने की चर्चाओं के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वह भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा करेंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे।

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हुए लोगों के बारे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं बॉर्डर पर जाऊंगा, रियलिटी चेक करूंगा और फिर उस पर कमेंट करूंगा।"

इसी बीच, राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओ के कथित तौर पर आत्महत्या करने की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, "ऐसे हालात में, बिना सोचे-समझे रिएक्शन देने से बचना बेहतर है। मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उसकी डिटेल में जांच होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन है जो काफी मजबूत है और जिसका नजरिया बैलेंस्ड है। इन सभी मामलों की ठीक से जांच की जा सकती है और सही हल निकाले जा सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि इस देश में फ्री और फेयर इलेक्शन का ध्यान से पालन किया जाए।"

उन्होंने सभी को पैनिक रिएक्शन से बचने की सलाह दी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि संविधान में हालात को सुलझाने के लिए काफी चेक्स एंड बैलेंस हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच बातचीत होनी चाहिए। गवर्नर के तौर पर दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए जो भी जरूरी होगा, मैं उसके लिए जरूर पहल करूंगा।"

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने ऑफिस में तीसरा साल पूरा होने पर कोलकाता के राजभवन में योग अवेयरनेस प्रोग्राम होस्ट करते हुए योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, "इससे मुझे बहुत संतुष्टि और आत्म-संतुष्टि मिलती है। मैं खुद को बंगाल के लोगों, खासकर बच्चों, नई पीढ़ी, बुजुर्गों और समाज के सभी वर्गों की सेवा में लगा दूंगा। राजभवन के दरवाजे लोगों के लिए खुले रहेंगे।"

