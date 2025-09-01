Ludhiana Floods : लुधियाना में बारिश और बुड्ढा नाले के ओवरफ्लो से जलभराव, मेयर इंद्रजीत कौर ने लिया जायजा

लुधियाना: पंजाब में लगातार बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है। लुधियाना में भारी बारिश के कारण बुड्ढा नाला ओवरफ्लो हो गया है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लुधियाना की मेयर ने सोमवार को हालात का जायजा लिया।

लुधियाना में सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों जैसे धोका मोहल्ला, धर्मपुरा, शिवाजी नगर, कुंदनपुरी और शिंगार सिनेमा रोड में पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन बाढ़ और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

लुधियाना नगर निगम की मेयर इंद्रजीत कौर ने सोमवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बुड्ढा नाले का जलस्तर बढ़ने से आसपास की कॉलोनियों में पानी भर गया है। मेयर ने कहा, "हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नाले के किनारे मिट्टी के ब्लॉक और रेत की बोरियां लगाकर पानी को रोकने की व्यवस्था की जाए। निचले इलाकों में पानी निकासी के लिए जनरेटर और पंप लगाए गए हैं।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नगर निगम जल्द से जल्द सड़कों से पानी निकालने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए काम कर रहा है।

मेयर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और संबंधित विभागों से शहर की टूटी सड़कों को ठीक करने की मांग की। उन्होंने कहा, "नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाएगा। हम सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष के जरिए स्थिति पर नजर रख रहे हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 0161-2749120 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।"

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर नाले की समय पर सफाई न करने का आरोप लगाया, जिससे हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। मेयर ने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है।