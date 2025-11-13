Ludhiana Terror Bust : लुधियाना में पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

लुधियाना: लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन वाले ग्रेनेड हमले के एक खतरनाक मॉड्यूल को पूरी तरह तोड़ दिया। इस कार्रवाई में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस की शुरुआती जांच से साफ हुआ कि ये आरोपी मलेशिया में बैठे तीन साथियों के जरिए पाकिस्तान के संचालकों से जुड़े थे। इनका प्लान था कि एक हथगोला उठाया जाए और उसकी डिलीवरी का इंतजाम किया जाए। पाकिस्तानी हैंडलर ने इन्हें पंजाब में घनी आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड फेंककर दहशत और अशांति फैलाने का काम सौंपा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सीमा पार से निर्देश ले रहे थे। मलेशिया के तीन लोग बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान के हैंडलर्स से सीधे संपर्क में थे। आरोपी ग्रेनेड की सप्लाई लेकर पंजाब के भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला करने की तैयारी में थे। इससे आम लोगों की जान को बड़ा खतरा था। लुधियाना पुलिस की स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और पूरे नेटवर्क को धराशायी कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से हथियार, मोबाइल और अन्य सबूत बरामद हुए हैं। आगे की जांच में विदेशी कनेक्शन की गहराई पता लगाई जा रही है।

पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस सफलता की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, "हम पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें। इससे राज्य की सुरक्षा और मजबूत होगी।

