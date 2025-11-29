Voter List Revision : जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने बीएलओ को दिए दिशा-निर्देश

लखनऊ: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जनपद के सभी बूथों पर शनिवार को बूथों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बीएलओ व सुपरवाइजर ने बूथ पर बैठक की।

विशेष शिविरों के संचालन का अवलोकन करने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. द्वारा विधानसभा-173 लखनऊ पूर्व, विधानसभा-169 बक्शी का तालाब (बीकेटी), व विधानसभा-175 लखनऊ कैंटोनमेंट के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने रहीमनगर स्थित रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल की बूथ संख्या 228, 229, 230, 231, 232, 233 एवं 234 और महानगर स्थित माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज की बूथ संख्या 209 एवं 210 का स्थलीय निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इसके बाद उन्होंने लेखराज स्थित लोयला कॉलेज की बूथ संख्या 337, 338, 339 एवं 340 एवं खुर्रम नगर स्थित श्री शिव शंकर चंद्रा इंटर कॉलेज के बूथ 238, 239, 240, 241 एवं 242 का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा-169 बीकेटी के गोमती नगर स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल की बूथ संख्या 415 व 416, बेसिक विद्यालय मलेशेमऊ की बूथ संख्या 525, 526 एवं 527 एवं प्राइमरी स्कूल खरगापुर की बूथ संख्या 404, 405, 406, 407, 409 एवं 410 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गणना प्रपत्र के कलेक्शन और फीडिंग की प्रगति का जायजा लिया।

बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा अवगत कराया गया कि मतदाताओं द्वारा विधिवत रूप से भरे गए गणना प्रपत्र को बीएलओ के पास वापस जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। जमा किए जा रहे फॉर्म का डिजिटाइजेशन कार्य भी बीएलओ द्वारा समानांतर रूप से किया जा रहा है।

इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने लाटूश रोड स्थित जनता इंटर कॉलेज की बूथ संख्या 241, 242 व 243 एवं लालकुआं स्थित शशि भूषण बालिका विद्यालय की बूथ संख्या 271, 272, 273 व 274 का निरीक्षण किया और गणना प्रपत्रों के कलेक्शन और फीडिंग की प्रगति का जायजा लिया।

बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे फॉर्म भरने में मतदाताओं को आने वाली किसी भी शंका या संदेह का तत्काल समाधान करें। साथ ही, उप ईआरओ को निर्देशित किया कि सप्लाई इंस्पेक्टर, एडीओ पंचायत और कोटेदार को बीएलओ के साथ फील्ड में लगाकर गणना प्रपत्रों का कलेक्शन कराना सुनिश्चित किया जाए। समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने गणना प्रपत्र को जल्द से जल्द भरकर अपने संबंधित बीएलओ के पास जमा कर दें।