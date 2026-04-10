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Lucknow Encounter News : लखनऊ के कृष्णानगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

लखनऊ पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार, कई चोरी मामलों में था वांछित
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Dainik Hawk·
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Apr 10, 2026, 11:02 AM
लखनऊ के कृष्णानगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

नई दिल्ली: लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ डूडा कॉलोनी, मानसनगर रोड पर आशाराम कॉलोनी के पास देर रात हुई, जब पुलिस संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी।

पुलिस को पहले से ही सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ बदमाश सक्रिय हैं। इसी इनपुट के आधार पर जब पुलिस टीम ने चेकिंग शुरू की, तभी एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। भागते समय वह गिर पड़ा और खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई।

घायल बदमाश की पहचान विपिन के रूप में हुई, जो उन्नाव जिले का रहने वाला है। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, विपिन काफी समय से लखनऊ में चोरी और लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और कई मामलों में वांछित चल रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि विपिन के खिलाफ लखनऊ के अलग-अलग थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। खासकर फरवरी महीने में कृष्णानगर इलाके में हुई तीन बड़ी चोरी की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया था। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

पुलिस ने इस मामले में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि विपिन और उसका साथी कुलदीप यादव फरार चल रहे थे। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। अब विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कुलदीप की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने विपिन के पास से एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, सोने जैसी दिखने वाली चेन और अंगूठियां और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस का मानना है कि ये सामान चोरी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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