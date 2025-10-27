Lucknow Theft Case : लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर एक करोड़ की चोरी, अलीगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर में एक करोड़ रुपए से अधिक की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अलीगंज सेक्टर-जी स्थित मकान में उनके रिश्तेदार नितिन कुमार श्रीवास्तव और पत्नी ऋषिका राज रहते हैं। ऋषिका राज ने चोरी की शिकायत अलीगंज थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 26 अक्टूबर को मामला दर्ज किया।

शिकायत में ऋषिका राज ने बताया कि उनके पति नितिन कुमार श्रीवास्तव सलाला (ओमान) में कार्यरत हैं। परिवार 16 अक्टूबर को सलाला गया था और घर की देखरेख की जिम्मेदारी पुराने नौकर आकाश रावत को दी गई थी।

ऋषिका के अनुसार, दीपावली के अवसर पर 20 अक्टूबर को आकाश ने घर पर पूजा की और अगले दिन (21 अक्टूबर) अपने गांव चला गया था। 26 अक्टूबर की सुबह जब वह मकान से मोटरसाइकिल लेने पहुंचा तो उसने देखा कि घर के कई दरवाजों के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर का सामान बिखरा हुआ है। उसने तुरंत ऋषिका के रिश्तेदारों और दोस्तों को इसकी जानकारी दी।

शिकायत पत्र में बताया गया कि नौकर से जानकारी मिलने मिलने के बाद ऋषिका रविवार को घर पर लौट आई और पाया कि घर पूरी तरह अस्त-व्यस्त है। अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे सोने व हीरे के जेवरात और लगभग 2.25 लाख रुपए चोरी हो चुके थे। चोरी हुए गहनों में आठ सोने के कंगन, 11 चेन, चार कड़े, दो लॉकेट, पांच बड़े सेट, दो हीरे के छोटे सेट, एक हीरे का बड़ा सेट, दो सोने के बाजूबंद, 24 छोटे-बड़े झुमके और लगभग 40 ग्राम के सोने के सिक्के थे।

चोर घर से सीसीटीवी का डीवीआर, एयरटेल एक्सट्रीम टीवी बॉक्स और अन्य कीमती सामान भी लेकर फरार हो गए।

फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।