Mayawati Facebook Case : बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी, श्रेया यादव नामक फेसबुक आईडी के खिलाफ एफआईआर

लखनऊ: मायावती के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर, जांच पुलिस कर रही है।
Feb 11, 2026, 10:43 AM
बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी, श्रेया यादव नामक फेसबुक आईडी के खिलाफ एफआईआर

लखनऊ: पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कैंट विधानसभा अध्यक्ष गंगाराम वर्मा की तहरीर पर की गई। उन्होंने श्रेया यादव नाम की एक फेसबुक आईडी पर मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया है।

गंगाराम वर्मा का कहना है कि पोस्ट में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था, वह बेहद अपमानजनक था। उन्होंने मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक, 9 फरवरी को दोपहर करीब 4 बजे दामोदर नगर, आलमबाग (थाना कृष्णा नगर क्षेत्र) में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक चल रही थी। यह बैठक कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान गंगाराम वर्मा ने मोबाइल पर फेसबुक देखते समय एक पोस्ट देखी। उनका आरोप है कि श्रेया यादव नाम की आईडी से की गई उस पोस्ट में मायावती के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था।

गंगाराम वर्मा का कहना है कि पोस्ट पढ़कर उनकी और वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने इसे सभ्य समाज के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसी भाषा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

उन्होंने थाना प्रभारी कृष्णा नगर को संबोधित करते हुए शिकायत पत्र में मांग की कि मामले का तुरंत संज्ञान लिया जाए और संबंधित फेसबुक आईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस ने गंगाराम वर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत पत्र के साथ कथित फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया गया है। थाना कृष्णा नगर के प्रभारी द्वारा 10 फरवरी को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि संबंधित फेसबुक आईडी वास्तव में किसकी है और पोस्ट किस परिस्थिति में की गई। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

