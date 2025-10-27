भारत समाचार

Lucknow Theft : कर्नाटक के पूर्व डीजीपी के लखनऊ स्थित घर में चोरी, चोरों की तलाश जारी

पूर्व डीजीपी के लखनऊ आवास से लाखों के आभूषण चोरी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 06:39 AM
कर्नाटक के पूर्व डीजीपी के लखनऊ स्थित घर में चोरी, चोरों की तलाश जारी

लखनऊ: कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के लखनऊ स्थित आवास पर चोरी हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जहां चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान चुरा लिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार चोरी हुए सामान में सोने और हीरे के आभूषण शामिल हैं, जिनमें सोने का हार, चेन, झुमके, टॉप, कंगन आदि हैं। इसके अलावा, 40 ग्राम सोने के सिक्के भी गायब बताए गए हैं।

रिषिका राज ने अलीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अलीगंज सेक्टर-जी स्थित अपने मामा महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर पर रहती हैं।

उनके पति, नितिन कुमार श्रीवास्तव, वर्तमान में ओमान के सलालाह में कार्यरत हैं। 16 अक्टूबर को, रिषिका और उनका परिवार उनसे मिलने सलालाह गए थे और घर की जिम्मेदारी अपने पुराने नौकर आकाश रावत को सौंप दी थी, जो दीपावली के बाद अपने गांव चला गया था।

शिकायत के अनुसार, आकाश ने 20 अक्टूबर को दीपावली की पूजा की और अगले दिन घर का ताला लगाकर अपने गांव चला गया। हालांकि, 26 अक्टूबर की सुबह जब वह लौटा, तो उसने कई ताले टूटे और घर का सामान बिखरा हुआ पाया।

उसने तुरंत परिवार को सूचित किया और नितिन कुमार श्रीवास्तव से भी संपर्क किया। ऋषिका राज के लखनऊ लौटने पर, उसने पाया कि अलमारी का ताला टूटा हुआ था और नकदी और आभूषण चोरी हो गए थे।

ऋषिका ने अपनी शिकायत में चोरी हुए सामान का विवरण दिया, जिसमें लगभग 2.25 लाख रुपए नकद, आठ सोने के कंगन, ग्यारह सोने की चेन, चार सोने की चूड़ियां, दो सोने के लॉकेट, पांच बड़े सोने के सेट, तीन हीरे के सेट, दो सोने के बाजूबंद, चौबीस जोड़ी सोने के झुमके, पाँच हीरे के पेंडेंट सेट और लगभग 40 ग्राम वजन के सोने के सिक्के शामिल थे।

सारे आभूषण ऋषिका, उसकी सास और उसकी बेटी के थे।

उसने यह भी बताया कि चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर और एयरटेल एक्सस्ट्रीम टीवी बॉक्स भी ले गए।

रिपोर्ट के बाद, अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(4) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

 

 

Lucknow NewsDGP Mahendra SrivastavaHouse Theftpolice investigationUttar PradeshTheft CaseCrime News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...