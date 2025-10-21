भारत समाचार

लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर तक जवानों ने मनाई दीपावली: वायुसेना प्रमुख भी रहे मौजूद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 06:36 AM
लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर तक जवानों ने मनाई दीपावली: वायुसेना प्रमुख भी रहे मौजूद

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्रों में से एक लद्दाख हो या फिर बर्फीली चोटियों से घिरा सियाचिन ग्लेशियर, इन सबसे जटिल सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भारतीय सेना के जवानों ने धूमधाम से दीपावली मनाई।

बर्फ से ढकी इन चोटियों पर भारतीय वायुसेना ने दीपावली का पर्व जोश और उत्साह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मनाया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह स्वयं लद्दाख में मौजूद रहे। उन्होंने यहां जवानों के साथ दीपावली मनाई।

मंगलवार को वायुसेना ने बताया कि दीपावली के अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह लद्दाख सेक्टर पहुंचे। वायुसेना प्रमुख ने यहां लद्दाख सेक्टर में तैनात वायुसेना तथा थलसेना के जवानों के साथ दीपावली पर्व मनाया।

एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों की समर्पण भावना और पेशेवर दक्षता की सराहना करते हुए उन्हें व उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख ने कई जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उनके साथ मिलकर यह त्योहार मनाया।

वहीं, भारतीय वायुसेना के उप - प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, सियाचिन ग्लेशियर पहुंचे हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर यहां सीमा पर तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने वायुसेना और थलसेना के कर्मियों से बातचीत करते हुए हालिया अभियानों में उनके योगदान की सराहना की और उन्हें तथा उनके परिजनों को त्योहार की शुभकामनाएं दीं।

एयर मार्शल भारती ने थोईस के पास तेरचे गांव का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। लद्दाख और सियाचिन की कठिन परिस्थितियों में डटे हमारे सैनिकों के साथ मनाई गई यह दीपावली, राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करती है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। यहां पहुंचकर उन्होंने सेना की परिचालन स्थिति व तैयारियों का जायजा लिया था। हिमालयी क्षेत्र की अग्रिम चौकियों पर मौजूद रहे सेनाध्यक्ष ने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और नागरिक-सैन्य सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। यह दौरा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में किया गया।

इस दौरान सेना प्रमुख ने यहां बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और पर्व के अवसर पर उनके साथ समय बिताया। भारतीय सेना के मुताबिक अपने दौरे के दौरान, सेना प्रमुख ने उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और उसके आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों की समीक्षा भी की है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य बलों के सर्वोच्च अधिकारियों का इस तरह सैन्य बलों के साथ पर्व मनाना सैन्यकर्मियों के मनोबल को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। वायुसेना एवं थल सेना प्रमुख व द्वारा पर्व के अवसर पर अग्रिम चौकियों पर पहुंचना सैन्य कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति जवानों के समर्पण को भी दर्शाता है।

--आईएएनएस

जीसीबी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...