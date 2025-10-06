लॉरेंस बिश्नोई गैंग-बीकेआई आतंकी के बीच संबंधों पर एनआईए का शिकंजा, चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और बीकेआई आतंकवादी-गैंगस्टर के बीच संबंध मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

मामला भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा रची गई एक आतंकी साजिश से संबंधित है। दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में एजेंसी ने इस मामले में 5वां आरोप पत्र दायर किया है।

आरोप पत्र में एनआईए ने राहुल सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को भारत में आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा कि राहुल सरकार ने गिरोह के सदस्यों को देश से भागने में मदद करने के अलावा, उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे फर्जी पहचान पत्र बनवाने के साथ ही उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं करने का काम भी किया।

एनआईए की जांच के अनुसार, आतंकी साजिश रचने वाले इस गिरोह ने देश से निकलने के लिए फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल किया था। बता दें कि इस पूरे मामले में इससे पहले भी कई लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। वहीं राहुल सरकार केस का 22वां आरोपी है। 22 में से 18 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं।

इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले 4 अगस्त को एफआईआर दर्ज किया था। फिर 26 अगस्त को इस केस को एनआईए ने अपने हाथ में लिया था। एनआईए अभी भी इस आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है।

बता दें कि हाल ही में कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी घोषित किया गया है। बावजूद इसके कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आतंक पर लगाम नहीं लग रहा है। बीते दिन कनाडा में तीन जगह पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कनाडा में गायकों से अपने नाम पर 50 लाख की वसूली से गैंगस्टर बिश्नोई गैंग भड़क उठा।

नवी तेसी नाम के शख्स ने लॉरेंस के नाम पर सिंगरों से 50 लाख की वसूली की थी, जिसके बाद उसके तीन ठिकानों पर लॉरेंस के गुर्गों ने फायरिंग करके चेतावनी दी।

-- आईएएनएस

केके/डीएससी