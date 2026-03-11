भारत समाचार

Ambala Restaurant Gas Crisis : एलपीजी सिंलेडर की कीमत में वृद्धि से परेशान होटल संचालक, बोले- ऐसे कैसे चलेगा हमारा काम?

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अंबाला में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी से होटल कारोबार प्रभावित
Mar 11, 2026, 11:45 AM
अंबाला: हरियाणा के अंबाला में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि से त्रस्त होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने अपनी परेशानियां बताईं। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर में हुई वृद्धि से कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है। हम लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा काम ऐसा है कि बिना सिलेंडर के कुछ कर नहीं सकते हैं।

एक व्यापारी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है। हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जतन करने के बावजूद हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार से यही मांग है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि हमें जल्द से जल्द कमर्शियल सिलेंडर मिले और हमारा काम आसान हो सके।

एक अन्य व्यापारी नवीन कुमार ने कहा कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जहां कहीं भी हम एजेंसी में जा रहे हैं तो हमें साफतौर पर कह दिया जा रहा है कि मेहरबानी करके आप लोग कमर्शियल सिलेंडर का नाम मत लीजिए, क्योंकि अभी यह नहीं मिल पा रहा है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी हम जैसे लोगों को हो रही है, जिनका पूरा काम ही सिलेंडर पर ही निर्भर है। हमारा छोले भठूरे का काम है। यही हमारी आजीविका का साधन है।

वहीं, एक अन्य व्यापारी ने भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है। इससे पूरी दुनिया को ही नुकसान पहुंच रहा है। अंबाला में भी गैस की भारी किल्लत पैदा हो रही है। हम एजेंसी वालों के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि कमर्शियल सिलेंडर को रोक दिया जाए। हमारे पास जो पहले से सिलेंडर पड़े थे, उसी से गुजारा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि जब वो सिलेंडर हमारे पास नहीं होंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा।

उधर, एक होटल के मालिक ने कहा कि हमारा काम ऐसा है कि बिना सिलेंडर के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पहले हमें सरकार की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर की सुविधा मिली थी, लेकिन अब हमारे लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अब हमें जानकारी मिली है कि एजेंसियों को एक हफ्ते के लिए सिलेंडर नहीं देने का निर्देश दिया है। अब हमारे पास आज और कल का ईंधन बचा है। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे हमें कोई परेशानी न हो। कम से कम हमारा काम न रुके। हमारी सरकार से मांग है कि हम पर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे जीवनयापन पर किसी भी प्रकार का संकट पैदा न हो।

साथ ही, किचन संचालक वीरेंद्र ने भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की वजह से हो रही परेशानियां बताईं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध की वजह से सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई। इससे हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा काम रुक गया है। हमारे पास सामान बनाने के लिए भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। हम लोगों की यही गुजारिश है कि सरकार इस युद्ध को रुकवाने की दिशा में पहल करें, ताकि हमारा काम धंधा न रुके।

