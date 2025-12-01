Love Jihad Cases : बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम धर्म है : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: 'लव जिहाद' से पीड़ित महिलाओं की आपबीती पर आधारित कार्यक्रम में रविवार को प्रदेशभर से आई महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया।

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित ‘जिहाद पीड़ित बहनों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ कार्यक्रम में शामिल होकर उन बहादुर बहनों से संवाद किया, जिनका दर्द किसी भी संवेदनशील मन को झकझोर देता है।

सीएम रेखा गुप्ता के अनुसार इन बहनों ने बताया कि कैसे 'लव जिहाद' की साजिशों ने उनका जीवन बर्बाद करने की कोशिश की और कैसे झूठी पहचान, धर्म परिवर्तन और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न ने उन्हें ऐसी भयावह स्थितियों में पहुंचा दिया, जिनकी कल्पना भी असहज कर देती है।

उनकी कहानियां स्पष्ट कहती हैं कि यह कट्टरपंथी सोच अत्यंत भयानक है। धर्मांतरण को नया रूप देने वालों की इस प्रवृत्ति में नफरत है, विनाश है, और स्त्रियों पर अक्षम्य अत्याचार है। एक मां और बेटी होने के नाते वह पीड़ित महिलाओं के दर्द को सिर्फ सुन नहीं रहीं बल्कि भीतर तक महसूस कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि इन साहसी बहनों की आवाज किसी चेतावनी से कम नहीं। आपकी यह पहल हजारों बेटियों को जागरूक करेगी, उन्हें सतर्क रहने की शक्ति देगी।

कार्यक्रम में डॉ. अतिरा की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक इन बहनों की सच्ची आपबीती का संग्रह है। इनके अनुभव हर माता-पिता और हर युवती के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम धर्म है। विश्व हिन्दू परिषद के इस अभियान में हम हरसंभव सहायता और सहयोग देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।

इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवारों और समाज से बेटियों से संवाद बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के दोस्त बनें ताकि वे बिना झिझक हर बात साझा कर सकें।

उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल देना केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

--आईएएनएस