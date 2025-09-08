भारत समाचार

longest lunar eclipse 2025 : नोएडा में दिखा साल का सबसे लंबा और आखिरी चंद्रग्रहण, वाराणसी में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम

Sep 08, 2025, 04:00 AM
नोएडा: आसमान में रविवार की रात खगोलीय घटना का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब साल का सबसे लंबा और आखिरी चंद्रग्रहण नजर आया। नोएडा में बादलों के बीच से चंद्रमा की पहली तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा। यह चंद्रग्रहण रात 9:57 बजे शुरू हुआ और 1:27 बजे तक रहेगा, जिसे पूरे भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। खगोल प्रेमियों और श्रद्धालुओं की नजर इस अद्भुत नजारे पर टिकी रही।

भारतीय मान्यताओं के अनुसार, चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु के आने से होता है। इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों में उत्साह और आध्यात्मिक श्रद्धा का माहौल देखा गया। नोएडा में बादलों के बीच से चंद्रमा का लाल-नारंगी रंग लिए हुए नजारा लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा। कई लोग अपने घरों की छतों, बालकनियों और खुले स्थानों पर इस खगोलीय घटना को देखने के लिए एकत्र हुए।

वहीं, धार्मिक नगरी वाराणसी में चंद्रग्रहण के दौरान दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। ग्रहण काल के बाद स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। हजारों श्रद्धालु गंगा के पवित्र तट पर स्नान और पूजा-अर्चना करने पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने ग्रहण शुरू होने से पहले ही घाटों पर डेरा डाल लिया था।

रविवार की रात बिहार की राजधानी पटना में आसमान में खगोलीय नजारे का मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जब साल का सबसे लंबा और आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण नजर आया, जिसने पटना के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बादलों के बीच से चंद्रमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।

नोएडा और वाराणसी के अलावा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में भी लोग इस नजारे को देखने के लिए उत्साहित थे। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण था, जिसने लोगों को प्रकृति के इस चमत्कार को देखने का अवसर दिया। ग्रहण के दौरान कई लोग अपने कैमरों के जरिए इस घटना को कैद करने में जुटे रहे। वहीं सोशल मीडिया पर भी चंद्रग्रहण की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

 

 

