Government Vs Opposition: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई

नई दिल्ली: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई है। सदन शुक्रवार को भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के कारण लगातार बाधित रहा। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे शोरगुल बना रहा। इस कारण सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी को दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

लोकसभा की कार्यवाही हर रोज की तरह शुक्रवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष की नारेबाजी और विरोध के बीच लगभग 20 मिनट प्रश्नकाल चला, लेकिन हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया। इसके बाद 12 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा किया।

इस हंगामे के बावजूद सदन में कुछ आवश्यक कार्य निपटाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक 2025 को, जिसे सेलेक्ट कमिटी से रिपोर्ट के साथ लाया गया था, औपचारिक रूप से वापस ले लिया। इस वापसी को हंगामे के बीच वॉयस वोट के जरिए मंजूरी दी गई।

दोपहर बाद सदन की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्ष के सदस्यों से वेल खाली करने की कई बार अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। उनके बार-बार अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण फिर दोपहर 3 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि, तीसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के पास जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर होता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि निजी विधेयकों पर चर्चा के समय को भी विपक्ष ने बर्बाद किया है। किरेन रिजिजू ने सदन में फिर दोहराया कि सरकार नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद, विपक्ष की नारेबाजी जारी रही।

विपक्षी सदस्यों के नेता बैनर-पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। लगातार हंगामा और नारेबाजी के कारण कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सोमवार सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी।