भारत समाचार

लालू यादव के राज में राहुल गांधी बिहार आते तो अपहरण हो जाता : संजय जायसवाल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 12:29 PM

मोतिहारी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे पर्यटन करने आए हैं, आराम से करें।

उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में काफी कुछ सुधार हो गया है, इस कारण आराम से घूमें। लालू यादव के राज में अगर आते तो अपहरण हो जाता।

उन्होंने मोतिहारी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार अब सुरक्षित हो गया है। वे अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये लोग कितने भी सक्रिय हो जाएं, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और देश के विकास में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी होगी।

इसी बीच, मंत्री अशोक चौधरी भी मोतिहारी पहुंचे और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसे लेकर विभाग ने बनाजरिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर कहा कि ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां के लोगों का वोट काटा जा रहा है। ये लोग इस यात्रा के जरिए नाटक कर रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को चुनाव में बिहार आना चाहिए। अगर पहले बिहार का दौरा किए होते तो आज राजद इनके ऊपर हावी नहीं रहता।

बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष में आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का निर्णय लिया, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कथित तौर पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं। इसी आरोप को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेता 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएनपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...