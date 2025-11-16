लालू यादव के पारिवारिक विवाद पर भाजपा का तंज, 'बिहार की जनता ने जंगलराज से बचा लिया'

पटना, 16 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में विवाद चल रहा है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ते हुए परिवार से नाता तोड़ दिया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजद पर तंज कसा।

भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्य और रोहिणी आचार्य लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। भाजपा ने वीडियो के साथ लिखा, "बिहार की जनता ने आरजेडी को नहीं चुनकर जंगलराज से बचा लिया।"

पार्टी ने आगे कहा कि जिस परिवार में बहू-बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए, ये लोग अगर सत्ता में आ जाते, तो बिहार की बहन-बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। साथ ही इस वीडियो के ऊपर लिखा है कि बहू-बेटियों के प्रति लालू परिवार का संस्कार। बहू को बाल पकड़ के मारा और बेटी को चप्पल से पीटा।

लालू यादव की बहू ऐश्वर्य ने इस वीडियो में रोते हुए कहा कि लालू परिवार ने मुझे मारा है और गार्ड बुलाकर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा फोन भी छीन लिया। राबड़ी देवी ने बाल पकड़कर मारा।

वहीं, रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से जाकर पूछना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों गिरी। संजय यादव और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, और चप्पल उठाकर मारा जाता है।

बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने परिवार से भी नाता तोड़ दिया। उन्होंने पोस्ट कर कहा, "एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप और बहनों को छोड़ आई।"

--आईएएनएस

