लालू प्रसाद यादव को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए: रामप्रीत मंडल

पटना, 15 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जुमला करने वाले लोग हैं, जो जुमला दिवस मनाने के लिए बिहार आए हैं।

इसी पर अब जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता रामप्रीत मंडल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को हिदायत दी कि वे एक वरिष्ठ नेता हैं। लिहाजा, उन्हें इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर वे इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। लालू यादव खुद सजायाफ्ता हैं, लिहाजा उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव राजनीति में इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वैसे भी उनके परिवार की हालत अभी किसी से छुपी नहीं है। उनके दो बेटे हैं, दोनों ही दिशाएं अलग-अलग हैं, जो प्रदेश की जनता के समझ से परे है। उनका एक बेटा अभी बिहार की यात्रा पर निकला हुआ है। मैं कहता हूं कि यह यात्रा वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के मकसद से निकाल रहा है, जिसे मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लालू परिवार मौजूदा समय में कुछ भी बिहार की जनता के हितों के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों को साधने के लिए कर रहा है, जिसे मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जदयू नेता रामप्रीत मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को राजनीति में किसी भी तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अब आराम करना चाहिए। उनके लिए आराम करना अभी मौजूदा समय में जरूरी है।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों की सौगात बिहार की जनता को दी है। उन्होंने रेलवे की सौगात दी, तो मखाना बोर्ड की सौगात दी। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उन्हें हर तरह की सुविधा प्राप्त हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री लगातार संकल्पित हैं। बिहार की जनता अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को समझ चुकी है।

