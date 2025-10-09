लखनऊ: चिनहट में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग, चार घायल

लखनऊ, 9 अक्टूबर ( आईएएनएस)। चिनहट थाना क्षेत्र के मलौहर इलाके में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास गुरुवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस तैनात की गई है।

पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि मलौहर में दो पक्षों के बीच झगड़ा और फायरिंग हुई है। सूचना पर तत्काल चिनहट पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि जियाउल हक और सरताज हुसैन के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, जो जल्द ही तनावपूर्ण हो गई। बातचीत के दौरान सरताज पक्ष ने जियाउल हक के पक्ष पर फायरिंग कर दी।

इस घटना में जियाउल हक के बेटों सलमान, फैज और शाद के अलावा दूसरे पक्ष से सरताज हुसैन भी घायल हुए। पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत अब स्थिर है और खतरे से बाहर हैं।

डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि फायरिंग करने के आरोप में अभय सिंह और अमित राय को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कानून-व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं है।

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा है, लेकिन पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी