'लोकतंत्र और असहमति: बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच' विषय पर आरएलए ने आयोजित किया वेबिनार

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। रेड लैंटर्न एनालिटिका ने यूएन मानवाधिकार दिवस 2025 पर “लोकतंत्र और असहमति: बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच” शीर्षक से एक उच्च-स्तरीय वेबिनार आयोजित किया।

इस सत्र में बांग्लादेश के गहरे होते राजनीतिक संकट, बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों और दक्षिण एशिया में लोकतंत्र पर इसके व्यापक प्रभावों की जांच करने के लिए प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ता, विद्वान और राजनीतिक टिप्पणीकार शामिल हुए। मुख्य वक्ताओं में बैरिस्टर मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल, बैरिस्टर मसूद अख्तर और डॉ. नूरान नबी शामिल थे।

बैरिस्टर नौफेल ने 1971 के मुक्ति संग्राम की वैचारिक नींव को फिर से याद दिलाकर बांग्लादेश की मौजूदा उथल-पुथल को संदर्भ दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान के धर्म-आधारित राष्ट्रवाद को अस्वीकार करके किया गया था, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने भाषाई पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी गणराज्य की कल्पना की थी।

1975 में बंगबंधु की हत्या के बाद यह संवैधानिक दृष्टिकोण पटरी से उतर गया, क्योंकि बाद की सैन्य सरकारों ने राजनीतिक इस्लाम को फिर से लागू किया, जिससे वहाबी प्रभावों के प्रसार को बढ़ावा मिला और कट्टरपंथी नेटवर्क मजबूत हुए। उन्होंने कहा कि सार्थक बदलाव 2009 के बाद ही शुरू हुआ, जब अवामी लीग ने बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए और भारत और पश्चिमी साझेदारों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया। नौफेल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की आलोचना की कि वे अक्सर पीड़ितों के लिए न्याय की अनदेखी करते हुए चरमपंथी तत्वों के प्रक्रियात्मक अधिकारों का बचाव करते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण से जुड़ी बहसों में।

बैरिस्टर मसूद अख्तर ने मौजूदा कानूनी और मानवाधिकारों के पतन पर प्रकाश डाला और मौजूदा प्रशासन को बिना किसी संवैधानिक वैधता के एक “गैर-राजनीतिक अंतरिम संस्था” बताया। उन्होंने व्यवस्थित उल्लंघनों का विस्तार से वर्णन किया, मनमानी गिरफ्तारियां, जबरन गायब करना, हिरासत में यातना, मीडिया सेंसरशिप और राजनीतिक गतिविधि का दमन, और चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक संस्थानों के टूटने से एक ऐसा शासन शून्य पैदा हो गया है जिस पर गैर-जिम्मेदार तत्वों का दबदबा है।

स्वतंत्रता सेनानी डॉ. नूरान नबी ने दोहराया कि बांग्लादेश के संस्थापक लोकाचार जैसे धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव और समावेशी विकास के साथ मौलिक रूप से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के तहत किए गए व्यापक आर्थिक लाभ, जिन्हें विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, हसीना के बाद की अंतरिम सरकार द्वारा उलट दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चरमपंथी संगठन फिर से उभर आए हैं, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है, और अपारदर्शी विदेशी सौदों के माध्यम से राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा है।

उन्होंने एक गैर-निर्वाचित शासन को बनाए रखने में सेना की भूमिका पर भी चिंता जताई। आरएलए के डायरेक्टर ने दो चिंताजनक रुझानों पर जोर दिया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का राजनीतिकरण, जिसके अब जबरदस्ती के हथियार के तौर पर काम करने का खतरा है और डॉ. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की विरोधाभासी भूमिका, जो लोकतंत्र बहाल करने के दावों के बावजूद, अवामी लीग की चुनावी भागीदारी को सक्रिय रूप से सीमित करती दिख रही है।

वेबिनार का समापन अंतरराष्ट्रीय जांच, दुर्व्यवहारों की पारदर्शी निगरानी और लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के लिए समर्थन की संयुक्त अपील के साथ हुआ। आरएलए ने उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने, लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करने और बांग्लादेश के बढ़ते संकट पर तथ्यों पर आधारित विश्लेषण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

